بحضورٍ تَخَطى 30 ألفًا.. اختتام معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي ١٥"

اختُتم معرض صُنِع بيدي الخامس عشر، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مساء يوم الخميس الموافق ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور تجاوز ٣٠ ألف زائر، وقد بلغ عدد المشاريع المشاركة لهذا العام أكثر من ١٠٠ مشروع، بإجمالي ١٥٠ طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة المنوعة من جميع أقسام المعرض.
وتَميز المعرض في نسخته "15" بتدشين وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذ الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم، رخصة المشاريع الصغيرة في نسختها الأولى، وهي رخصة مهارية مقدمة من وكالة الأنشطة والمهارات بجامعة الملك عبدالعزيز، ومعتمدة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وصاحبت المعرض مسابقتان على مستوى محافظة جدة، وهما "سباق المعرفة" و"بطولة الشطرنج"، اللتان استهدفتا جميع طالبات الجامعات الحكومية والخاصة.
وتَضمن المعرض جملة من الفعاليات المصاحبة على مدار أيامه الخمسة، شملت عروضًا تراثية، وعددًا من الورش الحرفية، وورش الكتابة بالخط العربي.
وضم العديد من الفعاليات الأخرى التي تضمنت معرض "مهار" الفني للتصوير والرسم، وعروضًا رياضية متنوعة، بالإضافة إلى مسابقة شاعرة الجامعة، وحفل تكريم الحافظات.
وشملت فعاليات المعرض تنظيم الملتقى الحواري الأول تحت عنوان التخصصات البينية، باستضافة نخبة من الأكاديميين ونجمات الكليات بالجامعة في جلسات حوارية، وكان من أبرز عناوين هذه الجلسات: إدارة الخدمات الغذائية، التقنية السياحية، والإعلام الريادي.
واختُتم المعرض بحفل توزيع جوائز التميز لثلاث مسابقات، الأولى هي جائزة "مسابقة الكليات" المقدمة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والثانية هي جائزة "مسابقة مشاريع التميز" برعاية عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، إضافة إلى جائزة "المشروع الأكثر إصرارًا" المقدمة من وكالة الأنشطة والمهارات.
وشَهِد المعرض حضورًا كبيرًا من كل الفئات، كما خُصص مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ للعائلات من الزوار وأولياء الأمور، للحضور والتعرف على المشاريع، ورؤية مهارات وإبداع الطالبات.
وأشاد أصحاب المشاريع من الطلاب والطالبات المشاركين بالمعرض، والحضور من مختلف الشرائح، بأهمية المعرض؛ لكونه داعمًا لثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ودوره في إبراز وتمكين رواد المشاريع الصغيرة.