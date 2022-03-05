بحضورٍ تَخَطى 30 ألفًا.. اختتام معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي ١٥"

اختُتم معرض صُنِع بيدي الخامس عشر، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مساء يوم الخميس الموافق ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور تجاوز ٣٠ ألف زائر، وقد بلغ عدد المشاريع المشاركة لهذا العام أكثر من ١٠٠ مشروع، بإجمالي ١٥٠ طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة المنوعة من جميع أقسام المعرض.