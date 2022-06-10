بحضور دولي.. شبكة تواصُل واسعة تجمع منشآت "طموح" ومزودي الخدمات

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، لقاءً تعريفيًا بين منشآت برنامج "طموح" ومزودي الخدمات بالرياض؛ لإيجاد شبكة تواصل فيما بينهم، والتعريف بخدمات "طموح" المتاحة وآلية الاستفادة منها، وذلك بحضور أكثر من 120 منشأة متسارعة النمو من برنامج "طموح"، و 22 من مزودي الخدمات المحليين والدوليين والشركاء الممكنين من الجهات الحكومية.