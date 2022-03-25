مجموعة د. سليمان الحبيب توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وصندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان

وقَّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وشركة إدارة صندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان بخصوص بحث سُبل التعاون في مجالات إدارة وتشغيل المستشفيات، والتقنيات الرقمية الصحية، والمجالات التعليمية والتدريبية الصحية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي المقام في مدينة طشقند بجمهورية أوزباكستان، بحضور م. خالد الفالح وزير الاستثمار، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ووزير الصحة في جمهورية أوزباكستان.