بحضور وزير التعليم.. "الراجحي" يشارك أبناء "إخاء" الإفطار الرمضاني

رعى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته المؤسسة في فندق الإنتركونتنينتال، بحضور وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والشيخ عائض القرني، وعدد من المشاهير والمدعوين، وأبناء "إخاء"، ومنسوبي المؤسسة.
وتخلل حفل الإفطار الرمضاني كلمة للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكر فيها الحضور والقائمين على هذا البرنامج، وهنأ الأبناء لتفوُّقهم وتميزهم ونجاحهم في مسيرة حياتهم العملية والتعليمية.
وقال "الراجحي": "أبارك لأبنائنا هذا التميز والتألق في حياتهم، ونحن نرى قصص نجاحهم تتجلى أمامنا، وتؤكد حرص الدولة على تمكينهم، وبناء مستقبلهم، وتحقيق تطلعاتهم".
كما شكر "الراجحي" وزارة التعليم "لدورها الرائد في إلحاق ذوي الظروف الخاصة بالجامعات؛ فلدينا أكثر من 600 من أبنائنا الأيتام تم قبواهم في الجامعات السعودية، كما ابتعثت (إخاء) 30 طالبًا وطالبة لمواصلة دراستهم بالخارج، والتحق بسوق العمل عدد كبير منهم، وأصبحوا في أماكن متميزة، وتقلدوا وظائف بحسب تخصصاتهم العلمية، ونجحوا في ذلك، إضافة إلى التحاق الكثير منهم ببرامج التدريب والتأهيل؛ وذلك لتمكينهم وشق طريق مستقبلهم واعتمادهم على أنفسهم".
إلى ذلك قال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إن بإمكان أي شخص أن يحقق تطلعاته المستقبلية من خلال وسائل التعلُّم الذاتي التي أصبحت متاحة للجميع، ومن خلال كثرة منصات التعليم التي يتم دعمها من قِبل الوزارة، وتتيح الفرص للجميع لنيل الدرجات العلمية، واكتساب المهارات التعليمية.
وتخلل حفل الإفطار الرمضاني عدد من الفقرات والقصائد الوطنية، وعرض قصص نجاح أبناء "إخاء".
من جانبه، شكر صالح بن خليف الدهمشي، الأمين العام لإخاء، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء؛ لحضوره وتشريفه ومشاركته الأبناء الأيتام الإفطار الرمضاني، كما شكر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والشيخ عائض القرني، والمشاهير ورجال الأعمال، وكل من حضر وساهم وشارك في مناسبة الإفطار الرمضاني لأبناء "إخاء".