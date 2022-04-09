بحضور وزير التعليم.. "الراجحي" يشارك أبناء "إخاء" الإفطار الرمضاني

كما شكر "الراجحي" وزارة التعليم "لدورها الرائد في إلحاق ذوي الظروف الخاصة بالجامعات؛ فلدينا أكثر من 600 من أبنائنا الأيتام تم قبواهم في الجامعات السعودية، كما ابتعثت (إخاء) 30 طالبًا وطالبة لمواصلة دراستهم بالخارج، والتحق بسوق العمل عدد كبير منهم، وأصبحوا في أماكن متميزة، وتقلدوا وظائف بحسب تخصصاتهم العلمية، ونجحوا في ذلك، إضافة إلى التحاق الكثير منهم ببرامج التدريب والتأهيل؛ وذلك لتمكينهم وشق طريق مستقبلهم واعتمادهم على أنفسهم".