بحوزتهما أجهزة تجذب الكائنات الفطرية.. ضبط مخالفَين يصطادان دون ترخيص في مكة

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرش "الشوزن" غرامة "100" ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة "80" ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة "50" ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10" آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.