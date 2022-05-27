"بحيرة وقطار وتوربينات للرياح".. مصور يوثق بالفيديو جمال دومة الجندل”

يذكر أن محافظة دومة الجندل تعد من المناطق السياحية ذات العمق التاريخي؛ لوجود آثار قديمة فيها تعود لآلاف السنين، فيما يرتادها الكثير من السياح الأجانب من خارج المملكة بشكل دوري لمشاهدة مواقعها الأثرية على الطبيعة، ورغم ذلك فهي تفتقر للكثير من مقومات السياحة التي تدعم مواقعها السياحية لجذب العديد من السياح، ومن يزور المنطقة بهدف قضاء وقت فيها والاستمتاع بمواقعها السياحية.