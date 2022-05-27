محليات
"بحيرة وقطار وتوربينات للرياح".. مصور يوثق بالفيديو جمال دومة الجندل”
لقطة الفيديو حصدت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل بالمنطقة
التقط أحد المتنزهين في صحراء شمال محافظة دومة الجندل، لقطة مميزة حديثة، بعد موجة الأمطار الأخيرة التي أثرت على شمال المحافظة، والتي تكونت على إثرها البحيرات، مجاورةً لـ”توربينات الرياح”؛ حيث وثقت العدسة لحظة قطع قطار الشمال تلك المنطقة.
وخرج المصور بلقطة فيديو تم تداولها على نطاق واسع، وحصدت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة خلال الساعات الماضية.
يذكر أن محافظة دومة الجندل تعد من المناطق السياحية ذات العمق التاريخي؛ لوجود آثار قديمة فيها تعود لآلاف السنين، فيما يرتادها الكثير من السياح الأجانب من خارج المملكة بشكل دوري لمشاهدة مواقعها الأثرية على الطبيعة، ورغم ذلك فهي تفتقر للكثير من مقومات السياحة التي تدعم مواقعها السياحية لجذب العديد من السياح، ومن يزور المنطقة بهدف قضاء وقت فيها والاستمتاع بمواقعها السياحية.