بخبرات الجو والفضاء والدفاع.. نجاحات "آركس" تبلور حضورها في "معرض الدفاع العالمي"

بخبرات منوعة وقصص نجاح مميزة، تعكف شركة "ARX آركس الجو والفضاء والدفاع" -إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة شمال"- على إثبات تفردها في معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022؛ حيث يبرز تميزها جلياً في إقبال المهتمين على قسمها الخاص بالمعرض.
وعملت "آركس" منذ نشأتها على الاستثمار في الكفاءات وجذبها بهدف الرقي في أعمالها. كما عملت على مواكبة "رؤية المملكة 2030" والسير قدماً في مجال التوطين؛ حيث زامن انطلاقتها شراكات مميزة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني، وذلك بحصولها على جائزة الأكثر ابتكاراً في مراكز التدريب لقطاع الدفاع والطيران.
ولعل ما يلعب دوراً في تعزيز حضور "مجموعة شمال" توقيعها العديد من مذكرات التفاهم والشراكات، ومنها مذكرة تفاهم مع شركة إلكترونيكا الإيطالية؛ بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتوسيع التخصصات التدريبية في مجالات الدفاع، وأخرى مع شركة "بارتس أريبيا".
وجاءت الشراكة مع "Parts Inc" في شأن تزويد الطائرات المدنية والعسكرية بقطع الغيار والتدريب الفني وإدارة أصول الإصلاح والخدمات الدفاعية للجيش في جميع أنحاء العالم وتقديم المكونات والمعدات والموظفين الأساسيين للشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين جاهزية الطيران؛ حيث تهدف الشراكة إلى نقل شركة Parts Inc إلى السعودية.
وتتميز "آركس" بنظرتها المستقبلية لصناعة الدفاع والأمن محلياً وعالمياً، والتي تعتمد إلى حد كبير على التوافق العملياتي، حيث الكشف عن أحدث أطر التكامل الدفاعي والأنظمة متعددة المجالات التي تسمح لمختلف قطاعات الدفاع العمل بشكل توافقي ومتناسق يعزز صناعات الدفاع والأمن، ويستغل سلاسل الإمداد العالمية عبر مكانة الشركة العالمية الرائدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة آركس الأمير تركي بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، أن "ARX" الجو والفضاء والدفاع شركة تدريب عالمية تقدم أعلى مستويات التدريب بهدف تزويد قطاع الطيران والدفاع بمتدربين ذوي مهارات عالية ومتحمسين من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، وهو ما يظهر أثره خلال فعاليات المعرض.
وأضاف الأمير تركي أن "آركس" تعمل على استخدام أحدث التقنيات في التعليم والتدريب، وهي المشغل العالمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والتي بدأت في عام 2014 مع 200 متدرب فقط، لكنها تضم اليوم أكثر من 4800 ،وتخرج منها بنجاح ما يقرب من 3000 متدرب بمعدل توظيف 95 في المائة؛ حيث التحق الخريجون بالعديد من المنظمات الدفاعية والمدنية الرائدة.
وأكد أن مشاركة "آركس" في معرض الدفاع العالمي في ضوء دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، اللامحدود لقطاع الجو والفضاء والدفاع، مشيراً إلى أن المعرض يجمع روّاد قطاع الدفاع والأمن الدوليّين تحت سقف واحد ليستعرض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العمليّاتي بين أنظمة الدفاع عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وهو منصّة تفاعليّة حقيقية تحرص عليها الحكومات وروّاد الصناعة عبر سلاسل الإمداد الدفاعيّة والأمنيّة، منوهاً بما تقدمه "آركس" من فرصة حصريّة في تقنيّات التدريب والابتكارات.
وأشار بأن القطاع السعودي وفق ما شهدته من تحولات يقدّر حجمه بمليارات الدولارات كأحد أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً أن أبواب المملكة مفتوحة لعقد الشراكات وهو ما تستغله "آركس" للمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن، عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
يُذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022؛ بشراكة إستراتيجية من الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشراكة رئيسية لوزارة الدفاع، بمشاركة أكثر من 800 جهة عارضة و30 ألف زائر و85 وفداً عسكرياً، ويتفرد المعرض عالمياً بمجموعة من المزايا، في مقدمتها تجهيز مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 متراً للعروض الجوية المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعد من أهم التوجهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.