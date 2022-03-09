بخبرات الجو والفضاء والدفاع.. نجاحات "آركس" تبلور حضورها في "معرض الدفاع العالمي"

وأضاف الأمير تركي أن "آركس" تعمل على استخدام أحدث التقنيات في التعليم والتدريب، وهي المشغل العالمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والتي بدأت في عام 2014 مع 200 متدرب فقط، لكنها تضم اليوم أكثر من 4800 ،وتخرج منها بنجاح ما يقرب من 3000 متدرب بمعدل توظيف 95 في المائة؛ حيث التحق الخريجون بالعديد من المنظمات الدفاعية والمدنية الرائدة.