بخطة أمنية لدوريات المهمات بالأفلاج.. الاختبارات النهائية تنتهي دون مشكلات

حظيت الخطة الأمنية التي نفذتها دوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة ودوريات شعبة المرور بالأفلاج، بإشادة من منسوبي المدارس وأولياء الأمور والطلبة؛ في ظل التواجد المكثف طيلة أيام الاختبارات أمام المدارس.
وشهدت الأيام الماضية تواجداً أمنياً كثيفاً بتقاطعات الطرقات وأمام المدارس، ساهم في منع حدوث أي من المخالفات المرورية السلوكيات التي تحدث عن خروج الطلاب وتجمعهم أمام المدارس وساهم في انسياب الحركة وأثمر بفضل الله في عدم تسجيل أي حوادث تذكر.
وكان لدوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج بقيادة الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني تتواجد دائمًا أمام المدارس طيلة أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وحظيت بإشادة من الأهالي بالمحافظة لما لمسوه من تفاعل وتواجد مكثف أمام المدارس؛ سعياً لراحة الطالب أثناء خروجه من المدرسة حتى وصوله إلى منزله وحرص رجال الأمن على الحفاظ على سلامتهم.