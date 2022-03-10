بخطة أمنية لدوريات المهمات بالأفلاج.. الاختبارات النهائية تنتهي دون مشكلات

وكان لدوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج بقيادة الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني تتواجد دائمًا أمام المدارس طيلة أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وحظيت بإشادة من الأهالي بالمحافظة لما لمسوه من تفاعل وتواجد مكثف أمام المدارس؛ سعياً لراحة الطالب أثناء خروجه من المدرسة حتى وصوله إلى منزله وحرص رجال الأمن على الحفاظ على سلامتهم.