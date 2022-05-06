بدءاً من الأحد.. قصر العمل على السعوديين في السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

يأتي القرار الصادر في شهر أكتوبر الماضي، بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.