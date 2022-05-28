بدءاً من الثلاثاء .. 291 رحلة طيران تنقل حجاج باكستان إلى السعودية

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية (PIA) أنها ستبدأ عمليات رحلة حج هذا العام يوم الثلاثاء - 31 مايو الجاري حتى 13 أغسطس المقبل.
وأوضح المسؤولون الباكستانيون أن نحو 291 رحلة من 8 مدن باكستانية، هي: " كراتشي، ولاهور، وإسلام أباد، وفيصل أباد، وسيالكوت، ومولتان، وبيشاور، وكويتا" ستقوم بنقل الحجاج إلى جدة والمدينة المنوّرة.
ووفقاً لتقارير الباكستانية، سيؤدي أكثر من 81 ألف باكستاني الحج هذا العام.
وأعلنت المملكة في أبريل الماضي، السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".