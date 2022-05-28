بدءاً من الثلاثاء .. 291 رحلة طيران تنقل حجاج باكستان إلى السعودية

وأوضح المسؤولون الباكستانيون أن نحو 291 رحلة من 8 مدن باكستانية، هي: " كراتشي، ولاهور، وإسلام أباد، وفيصل أباد، وسيالكوت، ومولتان، وبيشاور، وكويتا" ستقوم بنقل الحجاج إلى جدة والمدينة المنوّرة.