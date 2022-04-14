بدءًا من العام المقبل.. إقرار البكالوريوس المسائي في الإلكترونيات الصناعية بتقنية صامطة

وقدّم عميد الكلية محمد بن حسين طليس باسم منسوبي الكلية، شكره للفهيد على هذه الموافقة، التي ستفتح أبوابًا أوسع للخريجين في هذا التخصص؛ من أجل إكمال دراستهم والمساهمة في سد الاحتياج في سوق العمل بكفاءات تقنية ومهنية مدربة؛ تحقيقًا للرؤية الوطنية 2030.