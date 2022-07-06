بدءاً من الغد.. مؤتمر صحفي يومي للحج في الساعة 7:45

ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد؛ لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام، كما سيجيبون عن أسئلة الصحفيين.