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بدءاً من الغد.. مؤتمر صحفي يومي للحج في الساعة 7:45

يبث على الهواء مباشرة ويستضيف 3 متحدثين رسميين
بدءاً من الغد.. مؤتمر صحفي يومي للحج في الساعة 7:45
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي
واس
واس

يُعقَد في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من أيام 8 - 9 - 10 من ذي الحجة الموافق 7 - 8 - 9 من يوليو 2022، المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ.

ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد؛ لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام، كما سيجيبون عن أسئلة الصحفيين.

وينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم الحج، كما سيُبَث المؤتمر عبر منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

حج 1443
المؤتمر الصحفي

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