بدءًا من 12 يوليو.. إلزام سائقي الأجرة بزي موحد وغرامة 500 ريال للمخالفين

تبدأ المملكة في شهر يوليو المقبل، تطبيق قرار الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة؛ وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة؛ بهدف رفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
ويُلزم القرارُ شركاتِ الأجرة، بتوفير زي موحد للسائقين، معتَمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بلبس الزي أثناء تأدية العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.
ووفقًا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة، ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.