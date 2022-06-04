بدء إزالة حيَّي مشرفة والجامعة بجدة.. وفصل الخدمات عن 3 أحياء

محليات
بدء إزالة حيَّي مشرفة والجامعة بجدة.. وفصل الخدمات عن 3 أحياء
أعمال تنطلق اليوم وفق إعلان للجنة العشوائيات وبحسب الجدول المعد
أعلنت لجنة العشوائيات بجدة، أنه تمّ اليوم السبت، البدء بأعمال الإزالة بحي مشرفة؛ وذلك وفقاً للجدول المعد بذلك، كما تمّ اليوم أيضاً البدء بأعمال الإزالة بحي الجامعة.
أشارت اللجنة إلى أنه جرى البدء بفصل الخدمات عن حي الروابي استعداداً للإزالة يوم السبت المقبل 11 يونيو، كما تم البدء بفصل الخدمات عن حيَّي الرحاب والعزيزية اليوم؛ استعداداً لبدء أعمال الإزالة يوم السبت المقبل.