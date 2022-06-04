بدء إزالة حيَّي مشرفة والجامعة بجدة.. وفصل الخدمات عن 3 أحياء

أشارت اللجنة إلى أنه جرى البدء بفصل الخدمات عن حي الروابي استعداداً للإزالة يوم السبت المقبل 11 يونيو، كما تم البدء بفصل الخدمات عن حيَّي الرحاب والعزيزية اليوم؛ استعداداً لبدء أعمال الإزالة يوم السبت المقبل.