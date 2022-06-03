محليات

بدء استقبال طلبات تصاريح إفطار الصائمين لدى الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

وفق الشروط والضوابط المحددة.. مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع
بدء استقبال طلبات تصاريح إفطار الصائمين لدى الشؤون النسائية بالمسجد الحرام
المسجد الحرام
سبق
سبق

بدأت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية في استقبال طلبات إصدار تصاريح إفطار الصائمين ليومي الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر.

وقالت الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري: سيتم استلام الطلبات إلكترونيًا وفق الشروط والضوابط المحددة المنصوص عليها بالتصريح، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع وضرورة التأكد من أن ما تحتويه السفر ضمن الأطعمة المسموحة، وذلك لضمان سلامة قاصدات بيت الله الحرام.

ورفعت الشكر لمساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود على اهتمامها المستمر في الارتقاء بمنظومة الخدمات النسائية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المواكبة لتطلعات القيادة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات داخل الحرمين الشريفين.

المسجد الحرام
إفطار الصائمين

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