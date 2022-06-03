بدء استقبال طلبات تصاريح إفطار الصائمين لدى الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

وقالت الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري: سيتم استلام الطلبات إلكترونيًا وفق الشروط والضوابط المحددة المنصوص عليها بالتصريح، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع وضرورة التأكد من أن ما تحتويه السفر ضمن الأطعمة المسموحة، وذلك لضمان سلامة قاصدات بيت الله الحرام.