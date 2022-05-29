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بدء الاختبارات العملية للفصل الثاني في المنشآت التدريبية بالرياض
"المقبل "يوجّه برفع الجاهزية والتيسير على أبناء وبنات المنطقة
تابعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض استعدادات المنشآت التدريبية بالمنطقة من كليات بنين وبنات ومعاهد صناعية لبدء الاختبارات العملية للفصل الثاني من هذا العام التدريبي ١٤٤٣هـ.
ووجّه مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل القيادات التدريبية في الميدان برفع مستوى الجاهزية والحرص على بذل كل ما من شأنه تيسير فترة الاختبارات على أبناء وبنات المنطقة بدايةً بالاختبارات العملية وحتى آخر يوم من الاختبارات النظرية.
وشدد "المقبل" على ضرورة وضع الخطط وبناء فرق العمل ومتابعة التنفيذ والانتهاء من أعمال الفصل التدريبي أولاً بأول من خلال رصد درجات المتدربين والمتدربات ورفع الإحصائيات المطلوبة لأغراض ضبط جودة العملية التدريبية.