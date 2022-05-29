بدء الاختبارات العملية للفصل الثاني في المنشآت التدريبية بالرياض

ووجّه مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل القيادات التدريبية في الميدان برفع مستوى الجاهزية والحرص على بذل كل ما من شأنه تيسير فترة الاختبارات على أبناء وبنات المنطقة بدايةً بالاختبارات العملية وحتى آخر يوم من الاختبارات النظرية.