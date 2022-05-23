بدء الحوار الاستراتيجي بين "التعاون الإسلامي" والولايات المتحدة

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات هائلة تتطلب تعزيز الحوار والتعاون والتضامن للحفاظ على السلم والأمن والتفاهم وتعزيز التنمية، مشيرًا إلى أن المنظمة تشجع دولها الأعضاء على الانخراط في الحوار ونزع فتيل التوترات والنزاعات وحلها بالطرق السلمية، مما يدعو إلى تعزيز قيم الوسطية والتسامح وتشجيع الحوار بين الحضارات.