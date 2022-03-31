بدء العد التنازلي لانتهاء التصويت لمشروع "تعليم الحج والعمرة الافتراضي" للفوز بجائزة الأمم المتحدة

بدأ العد التنازلي للتصويت لمشروع تقدمت به المملكة للمنافسة بالفوز بجائزة الأمم المتحدة عبر برنامج التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد للحج والعمرة، والذي يختتم التصويت بنهاية يوم 31 مارس الحالي، حيث يمكن التصويت عبر الرابط.
ودعا حساب وزارة الشؤون الإسلامية بـ"تويتر" إلى المشاركة بالتصويت للمشروع الذي يمثل المملكة، ويعنى بنشر وتعليم شعائر الله "الحج والعمرة" باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، ويعد المشروع من المشاريع التقنية التي تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حصدت بذات المشروع الإلكتروني جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي اليوم، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس 2022م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.