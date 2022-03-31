بدء العد التنازلي لانتهاء التصويت لمشروع "تعليم الحج والعمرة الافتراضي" للفوز بجائزة الأمم المتحدة

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حصدت بذات المشروع الإلكتروني جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي اليوم، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس 2022م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.