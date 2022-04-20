بدء المرحلة الأولى لتسوير الأراضي البيضاء بالشرقية.. هذا المستهدف

وأشارت الأمانة إلى أن المرحلة الأولى المستهدفة للتسوير في مدينة الدمام تشمل طريق عبدالله بن رواحة، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، فيما تشمل الأراضي في محافظة الخبر: طريق الأمير تركي، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير حمود بن عبدالعزيز، والأراضي الواقعة في محافظة الظهران تتضمن، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.