بدء المرحلة الأولى لتسوير الأراضي البيضاء بالشرقية.. هذا المستهدف

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في المنطقة دخلت حيز التنفيذ، بعدد 189 قطعة مستهدفة للتسوير كمرحلة أولى، فيما دعت الأمانة جميع ملاك هذه الأراضي إلى تسوير أراضيهم قبل المهلة المحددة وهي 1/ 7/ 2022م.
وأشارت الأمانة إلى أن المرحلة الأولى المستهدفة للتسوير في مدينة الدمام تشمل طريق عبدالله بن رواحة، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، فيما تشمل الأراضي في محافظة الخبر: طريق الأمير تركي، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير حمود بن عبدالعزيز، والأراضي الواقعة في محافظة الظهران تتضمن، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.
وأكدت أن متطلبات التسوير أن يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق، وأن يتم تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل، وأن يكون مالك الأرض مسؤولًا عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وُجِدت أثناء التنفيذ.
ودعت أمانة المنطقة الشرقية ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة "بلدي"، وفقًا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو القادم، وتفادياً للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي، وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
وتعمل الأمانة على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الأولى بإشعار ملاك الأراضي لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي أطلقته الوزارة، والذي يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن.