بدء تزويد عدد من مصليات المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب، عن بدء تزويد المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"؛ استعداداً لموسم رمضان المبارك .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة العامة للمصاحف والكتب قامت بتخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم (٦٤)، وفي الدور الأرضي أمام باب (٦٧)؛ ولمصلى النساء بجوار باب (٨٨) وباب (٧٤) بالدور الأرضي، وذلك حرصاً منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناول أغلى فئة على قلوبنا.
وأضاف أن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين يسهل عليهم قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.
وفي الختام ذكر "الذبياني" أن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين ضمن خطة الرئاسة التشغيلية، والتي توافق توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ولضمان شمولية الخدمات لكافة القاصدين.