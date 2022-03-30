بدء تزويد عدد من مصليات المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة العامة للمصاحف والكتب قامت بتخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم (٦٤)، وفي الدور الأرضي أمام باب (٦٧)؛ ولمصلى النساء بجوار باب (٨٨) وباب (٧٤) بالدور الأرضي، وذلك حرصاً منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناول أغلى فئة على قلوبنا.