بدء تسليم مواقع مخيمات حجاج الداخل بمشعر عرفات

وذكر رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، المكلف الدكتور ساعد الجهني، أنه تم استقبال أصحاب الشركات فيما يتعلق باعتماد الكروكي مع المكتب الهندسي الاستشاري في مركز المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمشعر عرفة، وسيكون موعد الاستقبال يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة التاسعة ليلاً.