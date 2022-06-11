بدء تسليم مواقع مخيمات حجاج الداخل بمشعر عرفات

بدأ المجلس التنسيقي لحجاج الداخل عصر اليوم، بالتعاون مع شركة كدانة ومقاول شركة الكهرباء والمكتب الاستشاري، اعتماد كروكيات مواقع نصب الخيام لحجاج الداخل بمشعر عرفات.
وذكر رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، المكلف الدكتور ساعد الجهني، أنه تم استقبال أصحاب الشركات فيما يتعلق باعتماد الكروكي مع المكتب الهندسي الاستشاري في مركز المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمشعر عرفة، وسيكون موعد الاستقبال يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة التاسعة ليلاً.
وشكر "الجهني" الشركات التي سارعت في الساعات الأولى إلى الحضور في المركز المخصص لاعتماد كروكيات مواقع نصب الخيام بمشعر عرفة من قِبل المكتب الهندسي الاستشاري، وحثَّ بقية الشركات على المسارعة في استلام الكروكيات واعتمادها.
وأشار "الجهني" إلى أن موظفي المجلس التنسيقي وجميع الجهات المشاركة على أهبة الاستعداد لاستقبال أصحاب الشركات أو مَن ينوب عنهم لإتمام الطلبات التي تشمل التسليم وتسجيل البيانات وتفاصيل المخيمات كاملة، وتوزيع الحجاج في المخيمات.