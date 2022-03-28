بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين التموينات والأسواق المركزية اليوم

وكانت قد بدأت الوزارة في أكتوبر 2021 تطبيق المرحلة الأولى من قصر العمل في تلك المنافذ على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء / الأمانات")، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).