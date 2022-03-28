بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين التموينات والأسواق المركزية اليوم

يبدأ اليوم الإثنين 28 مارس 2022 تطبيق قرار توطين المرحلة الثانية من قرار توطين التموينات والأسواق المركزية، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المحددة لها.
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية، تشمل المرحلة الثانية اقتصار العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة "مشرف قسم"، وبنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع.
وأضافت أن قرار توطين التموينات والأسواق المركزية شمل جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع.
وكانت قد بدأت الوزارة في أكتوبر 2021 تطبيق المرحلة الأولى من قصر العمل في تلك المنافذ على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء / الأمانات")، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).