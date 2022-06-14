بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس بجميع منشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة

يبدأ غدًا الأربعاء تطبيق القرار الوزاري بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل بهذا القرار حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن "القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية".
وأكد "الصاعدي" أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم "178743" وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ، داعيًا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار؛ حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم "19911"، أو عبر تطبيق معًا للرصد.