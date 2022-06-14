بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس بجميع منشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة

وأكد "الصاعدي" أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم "178743" وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ، داعيًا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار؛ حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.