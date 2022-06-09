بدء تمرين "سانتول 2" بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الفرنسية

وقد أُقيم العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الفرنسية، أظهر فيها الجانبان مستوى عاليًا من الاحترافية، يعكس ما وصل إليه التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، والذي بني منذ عقود على أسس راسخة تنطلق من الروابط الوثيقة بين الجانبين.