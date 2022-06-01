بدء تنفيذ قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول بريطانيا

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية والسعودية من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا، اليوم (الأربعاء) حيز التنفيذ، وذلك تفعيلاً لمبادرة المملكتين لتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي وقت سابق، قال سفير لندن لدى الرياض نيل كرومبتون معلناً إعفاء مواطني السعودية من التأشيرة: النظام بسيط وسريع وغير مكلف، هذا يمثل تحسيناً مهماً ويتناسب مع رغبة الحكومتين البريطانية والسعودية في تحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين، وخصوصا بين الشعبين، أنا سعيد جداً، أهلاً وسهلاً بكم في بريطانيا.
ووفقاً للموقع الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية، فإنه يجب إصدار فيزا «EVW» لكل شخص راغب في السفر بمن في ذلك الأطفال، أما إذا كان المتقدم شخصاً آخر ينوب عنه، فيجب عليه إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به، إضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك.