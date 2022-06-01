بدء تنفيذ قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول بريطانيا

وفي وقت سابق، قال سفير لندن لدى الرياض نيل كرومبتون معلناً إعفاء مواطني السعودية من التأشيرة: النظام بسيط وسريع وغير مكلف، هذا يمثل تحسيناً مهماً ويتناسب مع رغبة الحكومتين البريطانية والسعودية في تحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين، وخصوصا بين الشعبين، أنا سعيد جداً، أهلاً وسهلاً بكم في بريطانيا.