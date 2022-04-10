بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف

أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيـذ مشـروع تحديـث الأنظمة الكهروميكانيكيــة بالمسـجد النبـوي الشـريف، الذي يشمل تحديث الأنظمة الصوتية، والسلالم الكهربائية، واللوحات والمولدات الكهربائية، ونظام المراقبة والتحكم، ونظام مكافحة الحريق، ونظام الصرف الصحي، ونظام التكييف، ونظام إنذار الحريق، بالإضافة إلى استبدال وحدات الإنارة بنوع موفر للطاقة.
ويجسد المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة والرئاسـة العامة لشـؤون المسـجد الحرام والمسجد النبوي، حرص القيادة -أيدها الله- واهتمامها بمشاريع الحرميـن الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو يُعـد مـن المشـاريع الداعمـة لتحقيـق مسـتهدفات برنامـج ضيـوف الرحمـن فـي إطـار رؤيـة المملكة 2030، والسعي لتيســير اســتضافة قاصــدي الحرميــن الشــريفين مــن الحجــاج والمعتمريــن والمصلين والزوار، وتقديــم أفضــل الخدمــات لهـم، فيما بدأت فعليًّا أعمال المشروع ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبــر 2024م وفق أعلـى المعاييـر وأفضـل المواصفـات والتقنيـات.