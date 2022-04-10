بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف

أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيـذ مشـروع تحديـث الأنظمة الكهروميكانيكيــة بالمسـجد النبـوي الشـريف، الذي يشمل تحديث الأنظمة الصوتية، والسلالم الكهربائية، واللوحات والمولدات الكهربائية، ونظام المراقبة والتحكم، ونظام مكافحة الحريق، ونظام الصرف الصحي، ونظام التكييف، ونظام إنذار الحريق، بالإضافة إلى استبدال وحدات الإنارة بنوع موفر للطاقة.