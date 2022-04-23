بدء حجز وحدات "الموسى ريزيدنس" في حي طويق بمدينة الرياض

وأضاف: "نحرص في المجموعة على تقديم منتجات تليق بساكنيها، وتشعرهم بالاطمئنان، عبر حلول ذكية في التصميم، وجودة مضمونة في البناء، مع ضرورة الالتزام بأعلى المواصفات والمقاييس الإنشائية في تطوير الوحدات السكنية؛ بما يلبي تطلعات العائلة السعودية، ويعزِّز جودة المنتج السكني الذي يُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من قيم مجموعة موسى الموسى العقارية، التي نحرص على ترسيخها وتطبيقها في جميع مشاريعها السكنية والتجارية، وأن نكون من المطورين العقاريين المساهمين في تحقيق رؤية السعودية 2030".