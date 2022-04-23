بدء حجز وحدات "الموسى ريزيدنس" في حي طويق بمدينة الرياض

أعلنت مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة بدء حجز الوحدات السكنية في باكورة مشاريعها السكنية (الموسى ريزيدنس)، الذي يقع في مخطط واحة الموسى بحي طويق في مدينة الرياض. ويحتوى المشروع على 19 شقة و16 فيلا وفق تصاميم تحقق الرفاهية لجودة حياة مستدامة.
بدوره، علَّق الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عبدالله البكر، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن دخول مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى العقارية في تطوير الوحدات السكنية؛ ليكون (الموسى ريزيدنس) أولى خطواتنا في التطوير السكني، الذي -بلا شك- سيتبعه عدد من المشاريع في مختلف مناطق السعودية وفق خطط واستراتيجية توسعية مدروسة".
ويتكون المشروع من 19 شقة، تأتي بمساحات تبدأ من 103م – 167م، بمواقف خاصة مستقلة لكل شقة على حدة، وغرف للسائق. وتأتي الشقق بتصاميم هندسية عصرية عدة، حرص من خلالها مهندسونا على الاستغلال المبتكر في المساحات الداخلية؛ لنضمن لك أقصى استفادة. كما يحتوي المشروع أيضًا على 16 فيلا بمساحات مسطح بناء تبدأ من 403م – 439م، وثلاثة نماذج مختلفة، تحقق رغبات العملاء.
وأضاف: "نحرص في المجموعة على تقديم منتجات تليق بساكنيها، وتشعرهم بالاطمئنان، عبر حلول ذكية في التصميم، وجودة مضمونة في البناء، مع ضرورة الالتزام بأعلى المواصفات والمقاييس الإنشائية في تطوير الوحدات السكنية؛ بما يلبي تطلعات العائلة السعودية، ويعزِّز جودة المنتج السكني الذي يُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من قيم مجموعة موسى الموسى العقارية، التي نحرص على ترسيخها وتطبيقها في جميع مشاريعها السكنية والتجارية، وأن نكون من المطورين العقاريين المساهمين في تحقيق رؤية السعودية 2030".
الجدير بالذكر أن مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة ذات باع طويل وخبرة عريقة في المجال العقاري لما يقارب 30 عامًا في التطوير العقاري.