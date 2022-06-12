بدء مشروع إنشاء 4 عبّارات على قناة تصريف الأمطار بحي الأمير فواز بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أربع عبّارات خرسانية على قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل) بحي الأمير فواز الجنوبي، ضمن خططها لتحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون ريال ومدة تنفيذه 12 شهراً، وسيتضمن إنشاء عبّارة على المدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب) بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستسهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز - والأمير عبدالمجيد - والأجاويد - والسنابل - والهدى - إضافة إلى مشاريع الإسكان في ضاحية الميّار)، كما ستحقق تناسباً مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه الذي سيبلغ 52 متراً.

وأضافت، أن المشروع سيتضمن تنفيذ ثلاث عبّارات أخرى ستسهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبّارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأكّدت أمانة جدة أنها تسعى إلى رفع كفاءة الطرق وتحقيق السلامة المرورية في كثير من المواقع والأحياء التي تشهد نمواً في الكثافة السكانية وارتفاع معدل حركة المركبات.