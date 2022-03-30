بدء وصول الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية المنعقدة حالياً في الرياض

وبدأ في وقتٍ مبكرٍ اليوم سريان قرار وقف العمليات العسكرية في اليمن حيث جاء ذلك استجابةً للدعوة المقدمة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، وفق ما أعلن عنه التحالف أمس، الذي أكد ان وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني يأتي لإنجاح المشاورات اليمنية، وبما يوجد بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان.