بدأ موسم الغبار.. جازان تشهد حالة "شبه انعدامٍ للرؤية"

تشهد منطقة جازان موجة غبار أدّت إلى شبه انعدامٍ في مستوى الرؤية الأفقية؛ إثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
يُذكر أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمَيْن: تكون بداية الغبار جافة؛ لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحاري إفريقيا خلال الفترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو.
أمّا القسم الثاني، فيكون الغبار محملاً بالرطوبة لأن مصدره الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس، وتعد هذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان، ومعها تزداد نسب الرطوبة، وبالتالي تزداد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية التي تُسبق في الغالب بنشاطٍ للرياح الهابطة الشديدة أحياناً مع جريانٍ للأودية والشعاب بشكلٍ أوسع على أغلب أودية جازان.