بدأ موسم الغبار.. جازان تشهد حالة "شبه انعدامٍ للرؤية"

أمّا القسم الثاني، فيكون الغبار محملاً بالرطوبة لأن مصدره الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس، وتعد هذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان، ومعها تزداد نسب الرطوبة، وبالتالي تزداد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية التي تُسبق في الغالب بنشاطٍ للرياح الهابطة الشديدة أحياناً مع جريانٍ للأودية والشعاب بشكلٍ أوسع على أغلب أودية جازان.