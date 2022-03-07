"بداية" توقّع مذكرة تفاهم مع "أساس مكين"

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة، لدراسة الخيارات المتاحة؛ لتوفير خدمات عالية الجودة؛ لتحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية؛ لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.