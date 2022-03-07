"بداية" توقّع مذكرة تفاهم مع "أساس مكين"

وقّعت شركة "بداية لتمويل المنازل" الرائدة في تقديم منتجات التمويل السكني المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري".
وتهدف المذكرة إلى تقديم العروض والحلول التمويلية السكنية من "بداية" كجهة تمويلية لخدمة طالبي التمويل من عملاء "أساس مكين".
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة، لدراسة الخيارات المتاحة؛ لتوفير خدمات عالية الجودة؛ لتحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية؛ لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
وقد مثّل شركة "بداية لتمويل المنازل" مدير فرع المنطقة الوسطى عبدالله بن علي الغامدي، ومن جانب شركة "أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري" رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن سعود الهدلق.