بداية وصول موجة من الغبار والأتربة إلى الرياض

ويسجل مطار الرياض الآن رؤية أفقية منخفضة نسبياً، لا تزيد على 2000م، ويُتوقع خلال الساعات المقبلة أن تزداد كثافة الأجواء المغبرة، وأن تعمل على تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الافقية بشكلٍ لافتٍ مع استمرار هبوب رياح البوارح على المنطقة.