بداية وصول موجة من الغبار والأتربة إلى الرياض

كشف آخر صور الأقمار الاصطناعية بدء تأثر مدينة الرياض تدريجياً بموجة من الغبار والأتربة.
وبحسب موقع "طقس العرب"، فقد أظهرت الصور أن هذه الموجة تشكلت شرقاً وإلى الشمال الشرقي بفعل الرياح الشمالية الغربية، وتتحرّك باتجاه الجنوب والجنوب الغربي؛ لتؤثر في العاصمة الرياض خلال الساعات المقبلة.
ويسجل مطار الرياض الآن رؤية أفقية منخفضة نسبياً، لا تزيد على 2000م، ويُتوقع خلال الساعات المقبلة أن تزداد كثافة الأجواء المغبرة، وأن تعمل على تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الافقية بشكلٍ لافتٍ مع استمرار هبوب رياح البوارح على المنطقة.
وأشار الموقع إلى تنبيه مرضى الجهاز التنفسي والعيون، بضرورة اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.