"بدر بن عبدالمحسن": يوم التأسيس جامع أمجاد هذه الأمة

وصف الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ذكرى يوم التأسيس والموافق لـ22 فبراير، بأنه يوم جامع لأمجاد هذه الأمة العظيمة والمباركة، وبالنسبة لي كمواطن هو اليوم الذي كنت أكتب له وفيه قبل 40 سنة دون تفكير أو استشعار، بأن الاحتفال بهذا اليوم قادم لا محالة.

وزاد: "منذ أكثر من 300 سنة كان جدك وجدي يحتفلون بهذه المناسبة، التي نحتفل بها اليوم، وكان احتفالهم في ذلك الزمان هو بالمزيد من الكفاح والتضحية والإصرار على توحيد هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، هذا الكائن الحي الذي وُلِد وتنفّس ونهض ومشى على قدميه، وبلغ سن النضوج قبل أن تولد الكثير من الدول التي نعرفها الآن.

وأبدى الأمير بدر فخره واعتزازه قائلاً: "نحن بلا شك نفخر بأنفسنا عندما نفخر بوطننا، وكل واحد منا هو بحد ذاته وطن لهذا الوطن العظيم، ولسنا بحاجة أن نقول بأننا أفضل من أحد، ويكفينا أن نقول بأننا كنا دائماً أفضل من أنفسنا ومن غيرنا، في حب وطننا المملكة العربية السعودية".

وقدّم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن التهنئة بذكرى يوم التأسيس قائلاً: "مبارك لكل سعودي وسعودية هذا اليوم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا والدنا وقائدنا ومليكنا سلمان بن عبدالعزيز، ويعين ويوفق سمو ولي عهده الأمين، في أن يكمل هذه المسيرة المباركة، ويواصل البناء على هذا الأساس المتين، ليصل بناؤه إلى مدارج الدول المتقدمة والكبيرة.

إلى هذا أعلن الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن صدور ديوانه "هام السحب"، والذي يجمع قصائده الوطنية، وسوف تقوم بطباعته قريباً وزارة الثقافة.