بدعم "إثراء".. الشعر السعودي يجوب مكتبات العالم عبر مشروع "جسور"

ويستعرض الملا رؤية "جسور الشعر" التي تصبو إلى التعريف بالشعر السعودي المعاصر، إلى القارئ الأجنبي بترجمة احترافية عبر ناشر في اللغة الأخرى؛ ليستفيد من ذلك المهتم والباحث والمختص من أبناء اللغتين، لاسيما أن المشروع يتكئ على إصدار كتب تنقل التجربة الشعرية السعودية المعاصرة، في طبعة تحمل الشعر السعودي في لغته العربية إلى جانب الترجمة باللغة الأخرى، والعمل على نشره بطريقة تتمكن من إيصال المطلوب، منوهًا بأن المشروع يضم أربعة أهداف وهي: العبور إلى مكتبات العالم بهدف أن يصبح للشاعر السعودي حضور فاعل وقوي في مكتبات الدول الناطقة باللغة الفرنسية؛ لردم الفجوة الواقعة بين الثقافة العربية وثقافة المتحدثين باللغة الفرنسية.