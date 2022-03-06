بدعم القيادة..المملكة تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية خلال العقد القادم

ومن ينظر إلى حجم الشركات العالمية العملاقة المشاركة في فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض الذي انطلق هذا اليوم، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبدعم وتوجيه من سمو ولي العهد يدرك المستقبل الذي ينتظر وطننا وصناعاته العسكرية، والأولوية التي تعطيها قيادتنا الرشيدة لها، ضمن استراتيجية تضمن أقصى استفادة ممكنة لتحقيق توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المئة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، كما تكفل الارتقاء بالمملكة كوجهة اقتصادية وسياحية على المستوى الإقليمي والدولي.