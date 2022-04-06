بدعم القيادة.. "إحسان" تصل لأعلى درجات الكفاءة والموثوقية بإيصال التبرعات لمُستحقيها
يأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري، امتدادًا لرعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين للأعمال الخيرية، وتعزيزًا لقيم التكافل المُجتمعي في هذا الشهر الفضيل.
وتحظى منصة إحسان مُنذ إنشائها بدعم لا محدود من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.
وجاءت منصة "إحسان" لتطور مفهوم الإحسان بطريقة تقنية وسهلة كبقية المنصات، مع خيارات متعددة؛ منها ضبط عملية التبرع، وكذلك إضافة خاصية التبرع السريع مع وجود أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ناهيك عن إسهام المنصة في تعزيز تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتحقيق الدور المأمول من القطاع في رؤية المملكة 2030.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، منصة العمل الخيري "إحسان" لدعم العطاء الخيري في المملكة، بمشاركة اللجنة الإشرافية ممثلة في وزارات "الداخلية، العدل، المالية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم"، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية، والتي تفاعلت والجهات ذات العلاقة والمستفيدون مع الحملة الإعلامية للمنصة؛ بهدف إيصالها لأطياف المجتمع كافة.
وتجمع منصة "إحسان" العديد من الخدمات والبرامج، المنصات الوطنية المعنية بالتبرع على مستوى السعودية، وتُسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحسين كفاءة العمل التنموي، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات على حدٍّ سواء.
وتوفر المنصة آلية متطورة ومتقدمة ترفع درجة الموثوقية والشفافية والسهولة في جمع التبرعات، وتساهم في تنظيم ونشر ثقافة العمل التنموي، وتكريم المتميزين في القطاع.