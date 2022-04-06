بدعم القيادة.. "إحسان" تصل لأعلى درجات الكفاءة والموثوقية بإيصال التبرعات لمُستحقيها

وتحظى منصة إحسان مُنذ إنشائها بدعم لا محدود من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.