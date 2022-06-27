بدعم من المعلمين وأولياء الأمور.. طلاب التعليم العام يواصلون اختبارات نهاية السنة

يواصل طلاب وطالبات التعليم العام أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 1443هـ، التي تنتهي الخميس المقبل، بتفاؤل ودعم من معلميهم ومعلماتهم وأولياء أمورهم.
وتفصيلاً، أكد رائد الموسى، مدير متوسطة الناصرية بتعليم الرياض، بحسب فيديو نشرته وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بتوتير، الجاهزية التامة والاستعدادات الكاملة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث. فيما أشارت هدى المرشدي، مديرة ابتدائية عذبة الخزرجية بتعليم الرياض، إلى تطبيق إدارة المدرسة التعليمات والتنظيمات الواردة من الوزارة بخصوص الاختبارات.
ولفت محمد السحيم، وكيل متوسطة الناصرية بتعليم الرياض، إلى استمرار النجاح الذي كان في الفصلَيْن الأول والثاني، بينما أكدت منى العجلان، وكيل الشؤون الطلابية في ابتدائية عذبة الخزرجية بتعليم الرياض، أهمية تهيئة الأسرة أولاً؛ لكونها الداعم الأساسي للطالب.
ووصف الطلاب والطالبات الاختبارات بالسهلة والميسرة، ونوهوا بدعم أُسرهم، وأشاروا إلى وضع جدول مخصص للمذاكرة، وخصصوا كل يوم مادة للمذاكرة والمراجعة، وتقسيمها على اليوم، مع أخذ فترات للراحة. ورأى أحد الطلاب أن إجازات نهاية الأسبوع المطولة ساعدتهم في استعادة نشاطهم ودافعيتهم، فيما أضاف طالب آخر بأن الفصل الدراسي الثالث خفف ضغوط الدروس التي كان يأخذها في فصلَين، وقال: "الترم الثالث خفف عليَّ؛ فبدلاً من أن آخذ كل هذه الدروس في فصلين، آخذها في ثلاثة فصول".
وأكد طالب آخر استفادته من "منصة مدرستي" حتى مع الدراسة الحضورية بحل الواجبات بعد المذاكرة للاختبارات كنوع من المراجعة وقياس المستوى.
وأفاد طالب ثالث بدور قنوات عين التعليمية في مساعدته في فَهم الدروس التي يصعب عليه استيعابها.
وأشاد أولياء أمور الطلاب والطالبات بالجهود التي تقدِّمها وزارة التعليم والمدارس في تهيئتهم الأجواء المناسبة للاختبارات، سائلين الله أن يوفِّق أبناءهم، ويختم عامهم الدراسي بالنجاح.