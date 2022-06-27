بدعم من المعلمين وأولياء الأمور.. طلاب التعليم العام يواصلون اختبارات نهاية السنة

ووصف الطلاب والطالبات الاختبارات بالسهلة والميسرة، ونوهوا بدعم أُسرهم، وأشاروا إلى وضع جدول مخصص للمذاكرة، وخصصوا كل يوم مادة للمذاكرة والمراجعة، وتقسيمها على اليوم، مع أخذ فترات للراحة. ورأى أحد الطلاب أن إجازات نهاية الأسبوع المطولة ساعدتهم في استعادة نشاطهم ودافعيتهم، فيما أضاف طالب آخر بأن الفصل الدراسي الثالث خفف ضغوط الدروس التي كان يأخذها في فصلَين، وقال: "الترم الثالث خفف عليَّ؛ فبدلاً من أن آخذ كل هذه الدروس في فصلين، آخذها في ثلاثة فصول".