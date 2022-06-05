بدعم من هيئة الأفلام.. جمعية السينما و"إثراء" ينظمان 14 مشروعًا سينمائيًّا

تنظم جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، 14 مشروعًا سينمائيًّا ضمن مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة، وذلك بمشاركة أكثر من 16 جهة من شركات ومؤسسات إنتاج محلية وعالمية، تقدّم خدماتها وبرامجها لصنّاع الأفلام السعوديين.

وأوضح مدير السوق عبدالجليل الناصر أن المهرجان الذي يحمل عنوان "السينما الشعرية" يشهد شراكات واتفاقيات تتعلق بشؤون التدريب والتطوير وتنمية المواهب الصاعدة، وإمكانية إنتاج أفلام سيتم عرضها خلال جلسات التقييم، بمشاركة شركات ومؤسسات سينمائية؛ حيث يوجد بالسوق 12 جناحًا ومساحات تنظم سلسلة من الجلسات الحوارية ودورات تدريبية تُمكّن المشاركين من الخوض في دليل قوانين الملكية الفكرية بالمملكة، وكيفية الاستفادة منها لتوفير غطاء الحماية للأفراد والمؤسسات منذ بدء فكرة الفيلم، وصولًا إلى إنتاجه، إضافةً إلى دورات التصوير والمتغيرات العصرية لعالم المونتاج، إلى جانب تأهيل المشاريع للسوق المحلي.

يذكر أن سوق الإنتاج يستقبل صنّاع الأفلام من جميع مناطق المملكة، ويقام على هامشه العديد من الجلسات والنقاشات الهادفة، بحضور لجان تحكيم لاختيار مشاريع ذات محتوى مطابق لمعايير المهرجان؛ حيث سيتم تأهل مشروعين لأفضل فيلم طويل بجائزة قيمتها 100 ألف ريال، وأفضل فيلم قصير بجائزة قيمتها 50 ألف ريال؛ دعمًا لقطاع الأفلام وصناعتها وإنتاجها بكفاءات سعودية.