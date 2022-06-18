بدموع الفرحة.. حاجة إندونيسية تشكر قيادة المملكة على تيسير الإجراءات

بدأت الحاجة الإندونيسية روهانة أونو، 59 عامًا، طريقها للحج، من قرية تبعد عن العاصمة جاكرتا (150) كيلومترًا.
وعندما وصلت "أونو" إلى صالة مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا الدولي، وأثناء وجودها إنهاء إجراءات سفرها، أعربت عن مشاعر الشكر والامتنان إلى المملكة، حيث تحقق حلمها في أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وبعد حصولها على تأشيرة الدخول للمملكة لأداء مناسك الحج، انسابت الدموع من عيني الحاجة الإندونيسية وقالت: أعجز عن التعبير عن فرحتي، فما وجدته من خدمات في مبادرة طريق مكة أسعدني كثيرًا، ولا أكاد أصدق نفسي أنني بعد عمري هذا سأرى مكة المكرمة وأحج لله تعالى، وأصلي في مسجد رسول لله - صلى الله عليه وسلم. إنها بالفعل مكرمة كبيرة تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، فشكرًا لها.
وأضافت: هو وصف يفوق التعبير، فشكراً لك يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكرًا لسمو ولي عهدك الأمين على هذا الكرم الإسلامي الكبير وعلى ما تبذلانه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.
ودعت الحاجة الإندونيسية الله تعالى أن يحفظ المملكة حكومة وملكًا وشعبًا، وأن يعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، فرحين بأدائهم للحج وزيارتهم لمسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.