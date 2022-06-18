بدموع الفرحة.. حاجة إندونيسية تشكر قيادة المملكة على تيسير الإجراءات

وبعد حصولها على تأشيرة الدخول للمملكة لأداء مناسك الحج، انسابت الدموع من عيني الحاجة الإندونيسية وقالت: أعجز عن التعبير عن فرحتي، فما وجدته من خدمات في مبادرة طريق مكة أسعدني كثيرًا، ولا أكاد أصدق نفسي أنني بعد عمري هذا سأرى مكة المكرمة وأحج لله تعالى، وأصلي في مسجد رسول لله - صلى الله عليه وسلم. إنها بالفعل مكرمة كبيرة تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، فشكرًا لها.