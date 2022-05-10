برئاسة "الحارثي".. عقد الاجتماع الـ13 لمسؤولي التلفزيون بدول مجلس التعاون

عقد مسؤولو التلفزيون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة محمد بن فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، اجتماعهم الثالث عشر، اليوم، عبر الاتصال المرئي.
ورحب "الحارثي" بدوره بقادة قطاعات التلفزيون في دول المجلس، مبينًا ترحيب المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الأشقاء، ومواجهة تحديات الصناعة الإعلامية باستراتيجية واضحة تُسهم في ارتقاء العمل التلفزيوني الخليجي، وتقديم ما يرضي طموحات المتابعين وفق الأهداف الأساسية المقررة ضمن استراتيجية مجلس التعاون خلال دورته الحادية والثلاثين والتي تهدف إلى الإسهام في تعزيز فرص المواطنة والوحدة وترسيخ القيم المجتمعية والترابط بين شعوب المنطقة.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من أهمها إعداد خطة خمسية مستقبلية لتنظيم استراتيجية العمل الإعلامي والتعاون التلفزيوني المشترك بدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة، واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية، وما يعزز التعاون الإعلامي التلفزيوني المشترك بين دول مجلس التعاون.