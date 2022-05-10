برئاسة "الحارثي".. عقد الاجتماع الـ13 لمسؤولي التلفزيون بدول مجلس التعاون

ورحب "الحارثي" بدوره بقادة قطاعات التلفزيون في دول المجلس، مبينًا ترحيب المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الأشقاء، ومواجهة تحديات الصناعة الإعلامية باستراتيجية واضحة تُسهم في ارتقاء العمل التلفزيوني الخليجي، وتقديم ما يرضي طموحات المتابعين وفق الأهداف الأساسية المقررة ضمن استراتيجية مجلس التعاون خلال دورته الحادية والثلاثين والتي تهدف إلى الإسهام في تعزيز فرص المواطنة والوحدة وترسيخ القيم المجتمعية والترابط بين شعوب المنطقة.