برئاسة "الراجحي".. انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصحة المهنية

يشار إلى أن هذا المجلس هو أحد مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يسعى إلى تحسين وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل السعودي؛ عن طريق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات؛ لتكون المملكة أنموذجًا رائدًا في هذا المجال على المستوى العالمي.