برئاسة "الراجحي".. انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصحة المهنية

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأعرب "الراجحي" عن سروره بالعمل مع ممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة بمجال السلامة والصحة المهنية.
وأكد أهمية دور المجلس في رفع كفاءة وجاذبية سوق العمل، والإسهام في نمو اقتصاد البلاد عبر زيادة امتثال المنشآت وتأمين بيئات العمل للعاملين، بما يشجع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق السعودي الذي تجعله هذه التشريعات سوقًا واعدًا وطموحًا يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.
واختتم "الراجحي" كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، بتذكير الأعضاء بالمسؤولية الوطنية التي يلقيها على كاهلهم هذا التمثيل لجهاتهم في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وأعرب عن تمنياته للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، بما يتوافق مع تطلعات القيادة، وأن تكون منجزاته مهمة في نهضة البلاد ونمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.
يشار إلى أن هذا المجلس هو أحد مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يسعى إلى تحسين وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل السعودي؛ عن طريق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات؛ لتكون المملكة أنموذجًا رائدًا في هذا المجال على المستوى العالمي.