برئاسة الربيعة.. مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة تباشر أعمالها

وتعمل مؤسسة نسك للحج والعمرة على عدة مجالات رئيسة منها: توعية الحجاج والمعتمرين داخليًا وخارجيًا، وتأهيل العاملين في مجال الحج والعمرة، والإرشاد والتطوع وبرامج الترحيب والاستقبال لضيوف الرحمن وتحسين التجربة الرقمية لهم، وتمثل المنح والهبات المقدمة للمؤسسة احدى طرق الدعم لأعمالها في خدمات الحج والعمرة.