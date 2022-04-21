برئاسة "الفضلي".. "تطوير القطاع السمكي" يبحث توطين صناعة الطحالب وتقنياتها

وأشار إلى أن المجلس استعرض مشروع تطوير تقنيات وتطبيقات صناعة الطحالب بالمملكة، والذي دشنته وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، بهدف توطين صناعة الطحالب وتقنياتها، وجعلها رافدًا رئيسًا من روافد التنمية بالمملكة؛ حيث يبلغ حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع ١٠٠ طن، وهو ما يعادل ٢٠٪ من إنتاج أوروبا؛ نظرًا لامتلاك المملكة المميزات النسبية التي تميزها عن غيرها من بلدان العالم والمتمثلة في ضوء الشمس الوفير، ومياه البحر النقية، وموارد ثاني أكسيد الكربون، ومساحات شاسعة من السهول الساحلية المنخفضة.