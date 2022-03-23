برئاسة "القصبي".. مجلس إدارة "واس" يناقش تطوير أعمال الوكالة

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية اجتماعه الـ25 برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور أعضاء المجلس.
وتناول الاجتماع جملةً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التقارير والمحاور؛ للإسهام في مواصلة تطوير أعمال الوكالة وأدائها.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات، ومنها اعتماد استراتيجية "واس" وكذلك إقرار الحساب الختامي للوكالة للعام المالي 2021/ 2022م.
واستعرض رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد آل عقران خلال الاجتماع النشاطات التي سجلتها "واس" في الفترة الماضية ومشاركاتها على المستويين المحلي والدولي، وشراكاتها وخططها المستقبلية.