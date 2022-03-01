برئاسة المملكة .. اجتماع عربي بشأن الأحكام المتعلقة بقواعد المنشأ للسلع

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالعزيز المغيرة، ومشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر في تصريح اليوم أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى بحث سُبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء، بهدف الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف أنه عُقِدَت على هامش الاجتماع ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، قدمت خلالها كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، عرضًا مرئيًا متكاملاً حول جميع الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة.

وتَقدّم أبو النصر بالشكر إلى كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب على تعاونهم واستجابتهم لدعوة الأمانة العامة للجامعة العربية للمشاركة في فعاليات ورشة العمل بتقديم عرض مرئي متكامل حول جميع الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية من واقع تجربتهم العملية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية عقد ورشة العمل التي تهدف إلى تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط نحو تفعيل هذه الخدمة مستفيدة من التجارب المقدمة.