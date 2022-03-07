براءة اختراع أمريكية لفريق بحثي بجازان في "تطوير تقنية لتوليد البلازما"

حصلت جامعة جازان على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية؛ إثر تمكن فريقها البحثي في كلية العلوم، من تطوير جهاز وتقنية جديدة لتوليد البلازما التي تُستخدم في تطبيقات واسعة في حياتنا المعاصرة.

وأوضح عضو هيئة التدريس في قسم الكيمياء بكلية العلوم الدكتور محمد عطيف، أنه بالشراكة مع الدكتور زكا الإسلام مجاهد من قسم الفيزياء، تَمَكَّنَّا من تطوير طريقة وجهاز لتوليد البلازما باستخدام عازل كهربائي أو قطب ذي أنماط وأشكال محددة ومنتظمة؛ ومن أهم تطبيقات هذا الابتكار، المساهمة في معالجة مشكلات تلوث الهواء.

وبيّن الدكتور "عطيف" أن جهاز البلازما الذي تم تطويره واختباره عمليًّا في مختبرات الجامعة، نجح في تكسير ملوثات الهواء؛ حيث يستخدم عازلًا كهربائيًّا على شكل نصف كرة بترتيب منتظم؛ لينتج عددًا من البلازما الصغيرة في مواقع منتظمة.

وأوضح أن هذا التصميم يُوَلّد بلازما منخفضة الحرارة، مع إنتاج أعلى من الجذور الحرة مقارنة بالبلازما الواحدة ذات نفس المقدار؛ مما يساهم في زيادة فعالية هذه التقنية في التخلص من الملوثات.

وأشار الدكتور "عطيف" إلى أن تطبيقات البلازما تشمل مجالات مختلفة بدءًا من تشغيل مفاعلات اختبار الاندماج النووي، إلى تعقيم الأدوات الطبية، علاوة على تطبيقاتها العديدة في المجالات الطبية والبيئية والصناعية.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استمرارًا للدعم اللا محدود الذي تحظى به كليات الجامعة من قِبَل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتشجعيه المستمر على بذل الوقت والجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالبحث العلمي والابتكار.