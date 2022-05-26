براء عالم: "هيئة الأفلام" وضعت السينما السعودية على الخارطة العالمية

نوه الفنان السينمائي براء عالم بالمشاركة السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75 من خلال الجناح الذي تشرف عليه هيئة الأفلام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً فاعلية هذه المشاركة في وضع المملكة على خارطة السينما العالمية.