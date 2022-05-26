براء عالم: "هيئة الأفلام" وضعت السينما السعودية على الخارطة العالمية

نوه الفنان السينمائي براء عالم بالمشاركة السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75 من خلال الجناح الذي تشرف عليه هيئة الأفلام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً فاعلية هذه المشاركة في وضع المملكة على خارطة السينما العالمية.
وقال: "ربما لم تكتمل رسمة معالمنا السينمائية، ولكننا حتماً على الخارطة العالمية، ونسير بخطى ثابتة، والهدف الأسمى هو حضور قصصنا وتراثنا للمنافسة وسط الأفلام العالمية، والفخر برؤية علم المملكة يرفرف وسط أحد أشهر وأقدم مهرجانات السينما في العالم".
وأضاف: "تضافرت جهود وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأفلام؛ لتسجيل حضور فاعل للفنان السعودي في مثل هذه المحافل العالمية، وصناعة مكان نطرح فيه إبداعاتنا، ونسمع العالم صوتنا بكل فخر".
وأكمل: "على المستوى الشخصي تشرفت بدعوتي من قبل هيئة الأفلام للمشاركة مع الوفد السعودي في مهرجان "كان" لهذا العام، وتفاجأت بكمية الأفلام والورش وفرص التعلّم والتعاون التي وفّرتها الهيئة في جناحها بالمهرجان، كي نبرز هويتنا وجاهزيتنا للتعاون العالمي".
وذكر عالم بأنّ الحضور في مثل هذه المحافل العالمية؛ يساهم في إثراء مستقبل السينما السعودية، من خلال ما ينتج عنه من تعاون مع الجهات الإنتاجية العالمية، والتي استطاعت أن تجذب كاميرات أهم المخرجين العالميين؛ ليصوروا أفلامهم على أرض الوطن.