"برايل وإلكتروني وتراجم".. شاهد 180 ألف مصحف في خدمة الحجاج

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة للمصاحف والكتب، بتوفير المصحف الإلكتروني ومصاحف برايل للمكفوفين وتراجم معاني القرآن و(180) ألف مصحف للحجاج داخل المسجد الحرام؛ حيث تم تزويد الأرفف والدواليب الخاصة بالمصاحف في المسجد الحرام، منذ بداية شهر ذي الحجة، بـ80 ألف نسخة من كتاب الله الكريم، من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى توزيع أكثر من 100 ألف نسخة على قاصدي البيت الحرام، مختلفة الأحجام.