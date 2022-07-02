براً وجواً.. وصول أكثر من ٣٥٨ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأوضحت الإحصائية أن ٢٨٩٩٥٥ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٥٠٤٩٠ حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر ١٨٠٢٨ حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنوّرة أمس بواقع ١٢١٧١ حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد ٩٣٥٠ حاجاً، والهند بعدد ٦٤٠١ حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد ٥١٣٥ حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع ٥٠٢٨ حاجاً.