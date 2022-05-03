برج استطلاع بارتفاع 80 متراً يخطف اهتمام زوار موسم جدة

ويستقطب موسم جدة أبرز التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه؛ حيث ستكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالمية، وتجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، و4 معارض عالمية، والعديد من العروض والفعاليات الترفيهية المشوقة.