برج استطلاع بارتفاع 80 متراً يخطف اهتمام زوار موسم جدة

يشكّل برج الاستطلاع الذي يتوسط منطقة "آرت بروميناد" بموسم جدة، والذي يبلغ ارتفاعه 80 متراً، أحد معالم الجذب للزوار حيث تتميز فيه جدة آرت بروميناد.
ويكشف البرج جمال عروس البحر الأحمر، من على ارتفاع 80 متراً، ويمنح الزائر مشاهدة مختلفة لمنطقة الفعاليات وما تحتضنه من عروض مشوقة.
ويأتي موسم جدة في نسخته الثانية بـ٢٨٠٠ يوم فعالية تتوزع على ٩ مناطق فعاليات رئيسة.
وتتميز "جدة آرت بروميناد"، إحدى هذه المناطق التي تنطلق منها احتفالات الموسم لمدة ٣ أيام، بموقعها الجميل على الواجهة البحرية وتنوع العروض التي فيها التي يتوقع أن تستقطب العديد من الزوار طوال الموسم.
ويستقطب موسم جدة أبرز التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه؛ حيث ستكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالمية، وتجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، و4 معارض عالمية، والعديد من العروض والفعاليات الترفيهية المشوقة.